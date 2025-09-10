Falleció María Fernanda D’Avencio, la mujer atacada por un pitbull en nuestra ciudad

María Fernanda D’Avencio, de 56 años, falleció el pasado domingo en el sanatorio Mayo de la ciudad de Santa Fe. La mujer había resultado gravemente herida tras el ataque de un perro pitbull ocurrido el 6 de julio en una vivienda de calle Hipólito Irigoyen al 2600, en nuestra ciudad. Por el momento, desde el centro de salud donde estaba internada no brindaron detalles sobre las causas del deceso.

La mujer estuvo varias semanas internada en el Hospital Cullen, donde fue sometida a la amputación del brazo derecho y permaneció en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Posteriormente había pasado a sala general y luego fue derivada al ámbito privado.

El caso tuvo amplia repercusión en la ciudad. Durante el violento episodio también resultó herida su hermana Ana Guadalupe, de 44 años, quien sufrió lesiones importantes, pero de menor gravedad. Intervinieron en el lugar fuerzas del GOE, Policía Ecológica y Bomberos, que lograron rescatar a las víctimas y controlar al animal. El pitbull fue finalmente abatido por personal especializado durante el operativo.

En el plano judicial, Franco Palkovic, sobrino de las víctimas y dueño del perro, fue imputado por el delito de lesiones graves culposas y se dispuso su libertad bajo medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de tener animales bajo su responsabilidad.