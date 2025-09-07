Cinco años de prisión por dejar piedras en la autopista y asaltar a automovilistas

Por Santotomealdía



Dos hombres identificados como Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz fueron condenados a cinco años de prisión por haber colocado piedras de gran tamaño en la autopista Santa Fe–Rosario, con el objetivo de provocar siniestros viales y asaltar a los automovilistas. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado, a la altura del cementerio de nuestra ciudad, en un contexto de lluvia y escasa visibilidad. La investigación penal fue llevada adelante por el fiscal Omar De Pedro, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de imposición de penas. Las víctimas fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.

Según relató el fiscal, los condenados actuaron junto a un tercer coautor y colocaron una piedra estratégicamente para que los vehículos colisionaran. Una de las víctimas viajaba con su pareja y un niño pequeño, y debió maniobrar para evitar un accidente fatal, aunque su vehículo sufrió daños importantes. Otro automóvil se detuvo para asistirlos: allí viajaba una fiscal del MPA junto con su pareja y sus dos hijas menores de edad.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad, los agresores intimidaron a las víctimas con armas de fuego y un cuchillo, y les robaron ruedas, teléfonos celulares, herramientas, cheques, dinero en efectivo, llaves, tarjetas bancarias y documentación personal, incluyendo la identificación oficial de la fiscal.

El fiscal De Pedro subrayó que los acusados eran plenamente conscientes del riesgo mortal que implicaba su accionar, especialmente por las condiciones climáticas del momento. Además, destacó que las víctimas tenían pocas posibilidades de recibir ayuda inmediata, dada la ubicación y el horario en que se produjo el hecho.