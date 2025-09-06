Más de 700 personas participaron en agosto de charlas educativas del programa “Elegí la Vida”

La Municipalidad informó que, a través del programa “Elegí la Vida”, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, se desarrollaron durante agosto una serie de encuentros educativos en escuelas e instituciones de la ciudad.

En total, las actividades alcanzaron a aproximadamente 720 personas, entre niños y personas con discapacidad, quienes participaron en charlas especialmente adaptadas de acuerdo con sus edades y capacidades de comprensión.

Las instituciones visitadas fueron las escuelas Juan de Garay, Monseñor Zazpe y Simón de Iriondo, así como el Centro de Día El Mirador y el Centro de Día Santo Tomás de Aquino.

De esta manera, el Municipio señaló que el programa busca dar continuidad a las acciones de educación, prevención y concientización comunitaria que se vienen desarrollando en distintos espacios de la ciudad.