Dólar oficial: estiman que el Tesoro vendió otros u$s150 millones para contener el precio de la divisa

El dólar mayorista subió apenas $1 este jueves y cerró en $1.362,5, tras una nueva intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Según fuentes privadas, el Tesoro habría vendido al menos u$s150 millones, aunque otras estimaciones ubican el monto en torno a los u$s200 millones.

Con esta operatoria, el Gobierno busca contener la cotización de la divisa a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En tres días de intervención, el monto total de ventas oficiales ya superaría los u$s400 millones.

En el mercado minorista, el dólar oficial cerró a $1.382,69 en promedio, mientras que en el Banco Nación finalizó a $1.375. El dólar tarjeta se ubicó en $1.787,5.

Entre los paralelos, el blue subió $15 y terminó en $1.365, el MEP avanzó a $1.377,58 y el contado con liquidación (CCL) a $1.381,15. En tanto, los futuros de dólar cerraron con alzas en toda la curva: el mercado prevé un tipo de cambio mayorista de $1.406 para septiembre y de $1.557 para diciembre.

El volumen operado en contado fue de u$s572 millones, con la autoridad monetaria como principal vendedora. Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en u$s208 millones y se ubicaron en u$s40.635 millones.

Especialistas señalaron que el Gobierno mantendrá este esquema de intervención hasta las elecciones del 27 de octubre. El economista Federico Glustein advirtió que un eventual resultado favorable al oficialismo podría relajar las tensiones cambiarias, pero si se impone la oposición con una diferencia acotada, “podría haber un escenario de mayor presión que obligue a vender más dólares”.

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron que la postura oficial de venta en $1.362 funciona como “muralla” y frena la escalada. Sin embargo, analistas advierten que el desafío es compatibilizar la calma cambiaria con la necesidad de acumular reservas, un punto clave también en la negociación con el FMI.