Aprehendieron en Sauce Viejo a un hombre con dos pedidos de captura vigentes

Un hombre de 51 años fue aprehendido en la noche del miércoles por efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, tras ser comisionados por la Central de Emergencias 911 a raíz de un desorden en la vía pública.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de calle Las Heras al 2500, donde el personal policial procedió a identificar al sujeto y trasladarlo preventivamente. Al verificar sus datos en el sistema, se constató que pesaban sobre él dos pedidos de captura vigentes.

El primero había sido emitido por el Tribunal Oral Penal de la 3ª Circunscripción con fecha del 12 de julio de 2022, mientras que el segundo fue requerido por el Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de la 4ª Circunscripción de Puerto Rico, provincia de Misiones, con fecha 12 de abril de 2023.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes.