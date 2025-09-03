Graves incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno

El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires terminó con graves incidentes, en medio de un clima enrarecido por los cruces entre el Gobierno nacional y el bonaerense. El acto, encabezado por el presidente Javier Milei, se desarrolló en el Club Villa Ángela, en el partido de Moreno, y culminó con enfrentamientos, heridos y pedradas contra el vehículo presidencial.

Desde las primeras horas de la tarde se notó una fuerte tensión en el barrio Villa Trujui, donde militantes libertarios y manifestantes opositores protagonizaron cruces verbales, empujones y peleas a golpes de puño. Uno de los primeros episodios de violencia se produjo cerca de las 18.40, cuando un hombre habría sido agredido con gestos discriminatorios por un simpatizante libertario. La escena derivó en una pelea interrumpida rápidamente por efectivos de Gendarmería Nacional.

Una hora más tarde se registró el hecho más grave de la jornada: un periodista recibió un botellazo en la cabeza. Se trata de Cristian Mercatante, ex participante de un reality televisivo, quien cubría el acto para un medio digital. “Estaba entrevistando a encapuchados y me cayó algo en la cabeza. No sé quién fue, había mucha gente”, declaró a la prensa, con sangre en el rostro.

Durante la desconcentración se agravó el escenario de violencia. Hubo nuevas agresiones, insultos y un ataque a pedradas contra el auto que trasladaba al Presidente, lo que motivó nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad. A más de media hora del final del acto, la Policía Bonaerense debió disparar balas de goma y realizar detenciones para controlar la situación.

Las imágenes registradas y compartidas por medios y redes sociales muestran un clima hostil, con provocaciones cruzadas y escenas de tensión entre manifestantes. En este contexto, la diputada nacional Lilia Lemoine publicó un video junto a un grupo de libertarios cantando “Kukas tira piedras”, en referencia al ataque que había sufrido el Presidente el pasado 27 de agosto en Lomas de Zamora, donde también se registraron incidentes durante una caravana.

Desde el oficialismo nacional defendieron la realización del acto en Moreno, a pesar de las advertencias previas sobre seguridad. Por su parte, el gobierno bonaerense interpretó la elección del lugar como una provocación, en el marco de lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” de La Libertad Avanza.