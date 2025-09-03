Miércoles 03 de septiembre de 2025

Puesta en valor del edificio del ex INALI: realizan obras para optimizar áreas municipales

El proyecto contempla la restauración de la fachada y la adecuación interna del edificio, donde funcionan oficinas como Monitoreo, Saneamiento Ambiental y Protección Civil.

El Municipio refuncionaliza el edificio del ex INALI. (Foto: MST)
Por Santotomealdía

La Municipalidad avanza con los trabajos de puesta en valor del Complejo Ex INALI, un edificio emblemático que forma parte de la identidad colectiva de los santotomesinos.

Las obras incluyen la restauración de la fachada y la refuncionalización de los espacios internos, con el propósito de adaptarlos a las necesidades actuales sin perder el valor patrimonial del inmueble.

Según se informó oficialmente, el proceso busca no solo mejorar la infraestructura, sino también optimizar la atención y los servicios que prestan distintas áreas municipales que funcionan en el lugar. Actualmente, en el complejo operan dependencias clave como la Sala de Monitoreo, el sistema de reclamos del 0800, Saneamiento Ambiental, Arbolado Público, Protección Civil, Producción, Gabinete Ambiental e Inspecciones de Servicios Públicos.

De este modo, el Municipio impulsa una intervención que conjuga la preservación del patrimonio arquitectónico con la mejora en la operatividad de las dependencias municipales que brindan servicios directos a la comunidad.

