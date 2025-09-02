En dos años, el precio de la nafta y el gasoil se multiplicó más de cuatro veces

Por Santotomealdía



Un relevamiento realizado por nuestro medio en estaciones de servicio de la ciudad muestra la magnitud de los aumentos que experimentaron los combustibles en los últimos doce meses y en el período acumulado desde 2023.

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, la nafta y el gasoil registraron en promedio una suba del 26% en los surtidores locales. El incremento se dio en un contexto de ajustes mensuales casi ininterrumpidos, muchos de ellos vinculados a la actualización impositiva dispuesta por el Gobierno nacional.

La comparación con septiembre de 2023 refleja un panorama aún más marcado: en dos años, los combustibles en la ciudad tuvieron un aumento acumulado de alrededor del 362%, con precios que se multiplicaron por más de cuatro veces.

De esta manera, lo que en septiembre de 2023 costaba alrededor de $300 por litro en promedio, hoy supera los $1.400. El aumento se explica por una combinación de factores: el salto devaluatorio de diciembre de 2023, dispuesto por la gestión de Javier Milei tras asumir el Gobierno; los ajustes impositivos periódicos en el ICL y el IDC; y la evolución de la inflación general.

Los precios de Shell a inicios de septiembre de 2024. (Archivo STD)

En detalle, las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Gulf muestran que:

El incremento interanual fue similar en todas las marcas , con variaciones del 24% al 27%.

En la comparación 2023-2025, los aumentos más fuertes se verificaron en la nafta súper y el diésel común , con subas cercanas al 400% .

En promedio, el precio de todos los combustibles aumentó un 266% entre 2023 y 2024, y otro 26% entre 2024 y 2025.

Estos números reflejan una suba acumulada superior al 360% en apenas dos años, lo que convirtió al precio de los combustibles en uno de los indicadores más sensibles del impacto inflacionario en la economía cotidiana.