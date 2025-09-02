Interés General — 02.09.2025 —
En dos años, el precio de la nafta y el gasoil se multiplicó más de cuatro veces
Un relevamiento de Santotomealdía en estaciones de servicio de la ciudad muestra que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 los combustibles subieron en promedio 26%. En la comparación con 2023, la suba acumulada supera el 360%.
Por Santotomealdía
Un relevamiento realizado por nuestro medio en estaciones de servicio de la ciudad muestra la magnitud de los aumentos que experimentaron los combustibles en los últimos doce meses y en el período acumulado desde 2023.
Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, la nafta y el gasoil registraron en promedio una suba del 26% en los surtidores locales. El incremento se dio en un contexto de ajustes mensuales casi ininterrumpidos, muchos de ellos vinculados a la actualización impositiva dispuesta por el Gobierno nacional.
La comparación con septiembre de 2023 refleja un panorama aún más marcado: en dos años, los combustibles en la ciudad tuvieron un aumento acumulado de alrededor del 362%, con precios que se multiplicaron por más de cuatro veces.
De esta manera, lo que en septiembre de 2023 costaba alrededor de $300 por litro en promedio, hoy supera los $1.400. El aumento se explica por una combinación de factores: el salto devaluatorio de diciembre de 2023, dispuesto por la gestión de Javier Milei tras asumir el Gobierno; los ajustes impositivos periódicos en el ICL y el IDC; y la evolución de la inflación general.
En detalle, las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Gulf muestran que:
-
El incremento interanual fue similar en todas las marcas, con variaciones del 24% al 27%.
-
En la comparación 2023-2025, los aumentos más fuertes se verificaron en la nafta súper y el diésel común, con subas cercanas al 400%.
-
En promedio, el precio de todos los combustibles aumentó un 266% entre 2023 y 2024, y otro 26% entre 2024 y 2025.
Estos números reflejan una suba acumulada superior al 360% en apenas dos años, lo que convirtió al precio de los combustibles en uno de los indicadores más sensibles del impacto inflacionario en la economía cotidiana.