Tras un nuevo aumento, así quedaron los precios de los combustibles en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Con el inicio de septiembre entró en vigencia un nuevo aumento en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país. La suba responde al descongelamiento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesto por el Gobierno nacional mediante el Decreto 617/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial.

La medida deroga al decreto 466/2024 y busca recuperar ajustes pendientes que se habían postergado en los últimos períodos. Según el Ejecutivo, la actualización responde a la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales frente a las mayores erogaciones que implican las leyes aprobadas recientemente en el Congreso.

Los montos fijos de estos tributos se ajustan trimestralmente desde 2018 en función del Índice de Precios al Consumidor, aunque en varias oportunidades se había evitado trasladar la suba al surtidor para no agravar la inflación. En nuestra ciudad, todas las estaciones de servicio ya aplicaron el incremento.