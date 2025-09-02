Interés General — 02.09.2025 —
Tras un nuevo aumento, así quedaron los precios de los combustibles en nuestra ciudad
La suba comenzó a aplicarse con el inicio de septiembre, luego de que el Gobierno nacional dispusiera actualizar los impuestos a los combustibles. En nuestra ciudad, todas las estaciones ya exhiben los nuevos valores.
Por Santotomealdía
Con el inicio de septiembre entró en vigencia un nuevo aumento en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país. La suba responde al descongelamiento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesto por el Gobierno nacional mediante el Decreto 617/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial.
La medida deroga al decreto 466/2024 y busca recuperar ajustes pendientes que se habían postergado en los últimos períodos. Según el Ejecutivo, la actualización responde a la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales frente a las mayores erogaciones que implican las leyes aprobadas recientemente en el Congreso.
Los montos fijos de estos tributos se ajustan trimestralmente desde 2018 en función del Índice de Precios al Consumidor, aunque en varias oportunidades se había evitado trasladar la suba al surtidor para no agravar la inflación. En nuestra ciudad, todas las estaciones de servicio ya aplicaron el incremento.
Nafta Súper: $1.466
Infinia: $1.683
Diésel: $1.490
Infinia Diésel: $1.652
Shell
Nafta Súper: $1.490
V-Power Nafta: $1.795
Evolux Diésel: $1.568
V-Power Diésel: $1.758
Axion
Nafta Súper: $1.494
Quantium Nafta: $1.780
Diésel: $1.590
Quantium Diésel: $1.724
Gulf
Nafta Súper: $1.466
Nafta Premium: $1.683
Gasoil: $1.637
Gasoil Premium: $1.538