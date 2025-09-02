Martes 02 de septiembre de 2025

Fechas de cobro para trabajadores y jubilados municipales

Los jubilados con haberes menores a $1.040.000 comenzaron a cobrar el lunes, mientras que el resto y los activos tendrán acreditados sus salarios el jueves 4.

Por Santotomealdía

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para trabajadores municipales ya fue confirmado. Según lo establecido, los empleados activos tendrán acreditados sus salarios el jueves 4 de septiembre.

En el caso de los jubilados, aquellos que perciben menos de $1.040.000 cobraron el lunes 1 de septiembre, mientras que el resto de los pasivos lo hará también el jueves 4.

Finalmente, se aclaró que el aumento acordado la semana pasada en paritarias será liquidado a través de una planilla complementaria, cuya fecha de pago se comunicará próximamente.

