Fechas de cobro para trabajadores y jubilados municipales

Por Santotomealdía



El cronograma de pago de los sueldos de agosto para trabajadores municipales ya fue confirmado. Según lo establecido, los empleados activos tendrán acreditados sus salarios el jueves 4 de septiembre.

En el caso de los jubilados, aquellos que perciben menos de $1.040.000 cobraron el lunes 1 de septiembre, mientras que el resto de los pasivos lo hará también el jueves 4.

Finalmente, se aclaró que el aumento acordado la semana pasada en paritarias será liquidado a través de una planilla complementaria, cuya fecha de pago se comunicará próximamente.