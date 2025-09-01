Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en barrio Iriondo

Por Santotomealdía



Este lunes se confirmó el fallecimiento de Mikel Castro, el joven de 23 años que se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen. El deceso fue confirmado por autoridades del nosocomio.

El trágico desenlace se produce tras el grave incidente de tránsito ocurrido el domingo por la mañana en barrio Iriondo, cuando Castro perdió el control de su motocicleta en calle Roque Sáenz Peña al 3400.

Como consecuencia del siniestro, el joven había sufrido una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, lesión que lo dejó en estado crítico desde su ingreso al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

El hecho se registró alrededor de las 7.45 del domingo. En ese momento, se especuló con la posibilidad de que la mala maniobra estuviera relacionada con las intensas lluvias que afectaban la región.

En un primer momento, hubo confusión respecto a la identidad del accidentado, ya que la motocicleta estaba registrada a nombre de un hombre de 44 años. Posteriormente, la policía confirmó que se trataba de Mikel Castro, domiciliado en barrio El Tanque de nuestra ciudad.