Juan Pablo Valdés ganó en Corrientes y será el nuevo gobernador

Juan Pablo Valdés fue elegido gobernador de Corrientes al imponerse este domingo con el 52,61% de los votos, en el marco de las elecciones provinciales que definieron la sucesión de su hermano, el actual mandatario Gustavo Valdés. De esta manera, el oficialismo evitó el balotaje y consolidó su continuidad al frente del Ejecutivo provincial.

Con el 11,22% de las mesas escrutadas al momento de la oficialización del resultado, el segundo lugar fue para el peronista Martín “Tincho” Ascúa, con el 20,1%, mientras que el exgobernador Ricardo Colombi quedó tercero, con el 17,27%. En tanto, La Libertad Avanza, con Lisandro Almirón como candidato, obtuvo apenas el 8,2%, muy por debajo de las expectativas.

Durante su discurso, Juan Pablo Valdés destacó que los correntinos "han decidido que tienen un nuevo gobernador en primera vuelta" y convocó a todos los sectores a “trabajar juntos para el futuro”. Por su parte, Gustavo Valdés, quien resultó electo senador provincial, habló desde el búnker oficialista y afirmó: “Fue una de las campañas más sucias de los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

El acto de celebración contó con la presencia de gobernadores aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), además de referentes locales como el vicegobernador electo Pedro Braillard Poccard, compañero de fórmula de Valdés.

Desde el espacio Provincias Unidas, que integra el oficialismo correntino, se destacó el resultado como un respaldo al modelo de gestión y una señal de equilibrio político: “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, expresaron en redes sociales.

También llegaron saludos desde otras provincias. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló de “un modelo de gestión exitoso”, mientras que su par de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó a los correntinos y subrayó el valor del “interior productivo”. En la misma línea se expresó el presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien celebró el respaldo a una gestión “que estuvo al lado de la gente”.

El resultado electoral dejó en evidencia la fragmentación de la oposición, con un peronismo que no logró capitalizar las divisiones del oficialismo, y una LLA debilitada tras una campaña accidentada que incluyó escándalos y conflictos internos. El propio Almirón había sido presentado como el “Milei correntino”, un paralelismo que ahora incomoda tras el pobre desempeño.

En cuanto a Ricardo Colombi, sus aspiraciones quedaron truncas y finalizó tercero. El veterano dirigente reconoció la derrota y dejó entrever un posible alejamiento de la primera línea política: “Hay que respetar la voluntad del electorado. Han confiado y bienvenido sea”, expresó.