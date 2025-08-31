Revisión de haberes: confirman avances en el reclamo de los jubilados municipales

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de nuestra ciudad informaron que el reclamo por el incumplimiento de las actas paritarias continúa su curso dentro de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe. Según se comunicó al grupo, las notas presentadas por FESTRAM se encuentran activas y actualmente están siendo tratadas por la Dirección Provincial del organismo.

La novedad representa un avance dentro del proceso iniciado semanas atrás, cuando los jubilados comenzaron a impulsar distintas acciones administrativas y gremiales en defensa de sus derechos. Una de las principales demandas se vincula a la actualización de haberes y el cumplimiento del principio de “razonable proporcionalidad” entre los ingresos de pasivos y activos.

Cabe recordar que, como parte de esas gestiones, se encuentra disponible en la sede de ASTEOM una nota modelo que los jubilados pueden presentar de manera individual y gratuita ante la Caja para solicitar la revisión de sus haberes. El trámite forma parte de una serie de medidas impulsadas en conjunto por el grupo de jubilados municipales, ASTEOM y Festram.

Desde el grupo remarcaron que, tras lograr el reconocimiento de la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, se continúa trabajando en los temas pendientes acordados colectivamente, entre ellos, el reclamo por el cumplimiento de las actas paritarias.