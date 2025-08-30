Anuncian nuevas subas impositivas que impactarán en los precios de los combustibles

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento en los impuestos que gravan a los combustibles, el cual entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre. La medida se concretó mediante el Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial, y afectará tanto al tributo sobre los combustibles líquidos como al impuesto al dióxido de carbono.

La decisión impactará de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil, dos productos que representan más del 80% del consumo de combustibles líquidos en el país. Según la normativa, el impuesto para la nafta sin plomo y la nafta virgen será de $10.523, mientras que para el gasoil se aplicarán $8.577 por monto fijo más otros $4.644 por tratamiento diferencial.

A su vez, se dispuso que el impuesto al dióxido de carbono también sea actualizado: $0.645 para la nafta y $0.978 para el gasoil, respectivamente. Tal como ocurrió en tramos anteriores, los ajustes serán implementados de forma parcial, con vigencia entre el 1° y el 30 de septiembre.

En los considerandos, el Gobierno señaló que la medida busca recomponer de forma gradual la recaudación fiscal, tras varias postergaciones en la actualización de estos tributos, pero sin descuidar el impacto en la actividad económica. El Ejecutivo mantiene así el esquema de subas periódicas, que fue reactivado este año tras su suspensión durante gran parte de 2024.

El ajuste impositivo se suma a una serie de factores que presionan al alza el precio final de los combustibles, como la evolución del tipo de cambio, el valor internacional del crudo, y los costos de refinación y logística. Como resultado, las naftas y el gasoil ya acumulan varios incrementos, con efectos en el transporte, el aparato productivo y los bolsillos de los consumidores.