Crecen los incidentes políticos y el oficialismo los convierte en bandera electoral

Con tres episodios violentos recientes como telón de fondo, el Gobierno nacional decidió continuar con sus actos de campaña sin alterar su estrategia ni reforzar la seguridad. Muy por el contrario, en la Casa Rosada aseguran que los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, Corrientes y la Facultad de Derecho pueden ser políticamente útiles para el oficialismo.

Según señala este viernes el sitio Infobae, funcionarios cercanos al Presidente Javier Milei consideran que el foco mediático puesto en la violencia les permite desviar la atención pública de temas incómodos, como los audios sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el propio Milei, junto a su hermana Karina y el candidato bonaerense José Luis Espert, fue blanco de agresiones con piedras. Horas más tarde, en Corrientes, Martín Menem tuvo que ser evacuado en medio de incidentes similares. Sin embargo, lejos de replantear el cronograma, en Balcarce 50 afirman: “Mientras más nos pegan, más nos fortalecen”.

El discurso que predomina en el entorno libertario es el de la victimización heroica, con mensajes orientados a mostrar firmeza frente a la adversidad. “Nadie nos va a detener”, insisten desde el círculo presidencial, al tiempo que apuntan contra el kirchnerismo, al que responsabilizan por los ataques.

Aunque no quedan muchos actos callejeros en agenda antes de la veda electoral, el cierre previsto en Moreno se realizará a puertas cerradas, en un ámbito “controlable”. De todas formas, el Gobierno ya prepara el relanzamiento de su campaña rumbo a octubre, en un clima de fuerte polarización.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en su estrategia de contención del escándalo por corrupción en la ANDIS, y evalúa una posible denuncia contra el titular del organismo, Facundo Spagnuolo. La decisión ya fue anticipada por el propio Milei en plena caravana, aunque en el Gobierno admiten que se adelantó a los tiempos previstos.

Lejos de minimizar los incidentes, el oficialismo espera sacar rédito político de los ataques, presentándose como blanco de la violencia mientras enfrenta una agenda cargada de conflictos internos, acusaciones judiciales y tensión económica.