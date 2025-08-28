Banco Solidario: emprendedores y municipios participaron de un encuentro en nuestra ciudad

La Municipalidad, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, informó que Santo Tomé fue sede del encuentro de promotores del Banco Solidario del departamento La Capital.

La jornada tuvo como propósito fortalecer el programa en cada localidad, analizar la legislación vigente y debatir la necesidad de ofrecer un acompañamiento integral a los emprendedores, con el objetivo de seguir impulsando la economía social en la región.

Del encuentro participaron el intendente municipal Miguel Weiss Ackerley; la directora de Economía Social de la provincia de Santa Fe, Celeste Ruiz Díaz, junto a su equipo técnico; y representantes de las localidades de Laguna Paiva, Monte Vera, San José del Rincón, Santa Fe, Recreo y Santo Tomé, quienes compartieron experiencias y propuestas de trabajo conjunto.

En este marco, la directora de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Carolina Devoto, destacó la importancia de la iniciativa: “Estas instancias de encuentro y de mesa de trabajo resultan sumamente valiosas, ya que permiten generar consensos, fortalecer redes y consolidar políticas públicas que acompañen a los emprendedores, motor fundamental de la economía social de nuestra región”.