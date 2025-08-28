Jueves 28 de agosto de 2025

Interés General — 28.08.2025 —

La Municipalidad compactó más de 200 motos y 19 autos retenidos en el corralón

Según informó el Municipio, los rodados llevaban más de seis meses sin ser reclamados y su retiro busca liberar espacio y mejorar las condiciones de salubridad en la ciudad.

Retiraron del corralón más de 220 vehículos que estaban en desuso. (Foto: MST)
La Municipalidad, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, concretó la compactación de 207 motocicletas y 19 automóviles que permanecían en el corralón municipal. Según precisaron las autoridades, los vehículos llevaban más de seis meses retenidos sin que sus propietarios los reclamaran.

El director de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Borri, explicó que esta acción tiene como finalidad optimizar el uso del espacio público y mejorar la salubridad urbana, evitando la proliferación de insectos y animales en los espacios donde suelen acumularse rodados en desuso.

De esta manera, el Municipio indicó que continúa trabajando en la puesta en valor de los espacios comunitarios, con el objetivo de garantizar un entorno más ordenado, limpio y seguro para los vecinos de la ciudad.

