Recomiendan a usuarios de SUBE actualizar la tarjeta para conservar descuentos

La Municipalidad de Santo Tomé informó que los vecinos que cuenten con beneficios locales en la tarjeta SUBE deberán realizar una actualización obligatoria para que los descuentos se apliquen de forma correcta al momento de viajar.

Según precisaron desde el Ejecutivo, el trámite puede efectuarse de manera sencilla en las terminales automáticas, al consultar o acreditar saldo en kioscos habilitados, o bien mediante la aplicación SUBE en teléfonos celulares con sistema Android y tecnología NFC.

¿Quiénes deben actualizar la tarjeta?

De acuerdo al comunicado oficial, la actualización corresponde a:

Personas con beneficios locales, como el Boleto Educativo Gratuito o los descuentos por certificado de discapacidad .

En cambio, no es necesario para quienes cuenten con la Tarifa Social Federal, que aplica un descuento del 55 %.

Canales de consulta

Para consultas o ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden acercarse al Centro Municipal de Atención Ciudadana, ubicado en 25 de Mayo 1903. Los horarios de atención son:

Lunes a miércoles, de 7:30 a 14:45 horas.

Jueves y viernes, de 7:30 a 12:30 horas.

También están disponibles la línea gratuita 0800 777 2335 y el correo electrónico [email protected].