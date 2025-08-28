Interés General — 28.08.2025 —
El Municipio informó sobre los avances del plan de pavimentación en jurisdicción de Vecinal Loyola
Los trabajos se ejecutan en calle Libertad, entre Santiago del Estero y Aristóbulo del Valle. Según explicó el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, la próxima semana se hormigonará un nuevo tramo, bajo un esquema mixto de ejecución.
La Municipalidad informó este jueves la continuidad del Plan de Pavimentación 2016, con obras en la jurisdicción de la Vecinal Loyola. Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, detalló: “En esta oportunidad la intervención se lleva a cabo en calle Libertad entre Santiago del Estero y Aristóbulo del Valle.
"La próxima semana se hormigonará el tramo de calle Libertad entre Aristóbulo del Valle y Balcarce. La intervención adjudicada en esta oportunidad contempla avanzar luego por Aristóbulo del Valle entre Belgrano y Libertad”, agregó el funcionario.
De acuerdo al comunicado oficial, las tareas se desarrollan bajo un esquema mixto de trabajo: las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizan el moldeo y el hormigonado de las calzadas, mientras que la empresa Montaño Construcciones tiene a su cargo el movimiento de suelo.
Desde el Municipio remarcaron que estas obras contribuyen a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, al tiempo que representan un avance dentro de una política de desarrollo urbano integral que se viene implementando en distintos barrios de la ciudad.