En Diputados, Francos negó coimas, defendió a Karina Milei y denunció una “operación política”

En una sesión cargada de tensión, gritos y chicanas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó este miércoles su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Allí rechazó las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), defendió a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, y ratificó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

“Se trata de acusaciones infundadas, parte de una operación política del kirchnerismo. La Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar”, sostuvo Francos, en alusión a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, que mencionan a la hermana del Presidente en un supuesto esquema de sobornos con laboratorios.

El funcionario recordó que el Ejecutivo decidió remover a Spagnuolo y avanzar con la intervención y auditoría de la ANDIS, al tiempo que advirtió sobre lo que definió como “un modus operandi populista que busca instalar denuncias en épocas electorales”.

Cruces y chicanas en el recinto

La sesión estuvo marcada por un clima hostil. Diputados opositores levantaron la mano con el número tres, en alusión al presunto porcentaje de retornos cobrados en la ANDIS. El socialista Eduardo Toniolli ironizó que “Karina Milei muerde más que Conan”, mientras que carteles y pancartas recordaron viejas frases del Presidente sobre la mafia.

El propio Francos respondió con ironía: “Creí que cuando hacían el gesto del tres, hablaban de los votos que sacaron en Bolivia”. Sin embargo, en varios pasajes evitó responder directamente si “ponía las manos en el fuego” por la secretaria general de la Presidencia.

La jornada también tuvo un bochornoso cruce entre las diputadas Lilia Lemoine (LLA) y Marcela Pagano (Coherencia), con gritos, interrupciones y hasta filmaciones enfrentadas que obligaron a un impasse en el debate.

Además, el ex libertario Carlos D’Alessandro apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, y contra su primo “Lule”, vinculándolos con distintos casos bajo investigación. “¿Si no hubiésemos puesto a Menem al frente de Diputados, nos hubiéramos ahorrado todos estos hechos de corrupción?”, lanzó.

Ratificación del rumbo económico y la crisis del fentanilo

Francos también dedicó parte de su exposición a defender la política económica de Milei. “En tan solo 20 meses desaceleramos la inflación de forma contundente y estamos cerca de eliminarla. El salario subió un 20,7% en el primer semestre, por encima de la inflación”, afirmó, reivindicando la premisa del déficit cero.

Al referirse a la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, la calificó como “una catástrofe” y detalló que el Gobierno apartó a la titular del INAME, inició sumarios en la ANMAT y aportó pruebas en la investigación judicial que derivó en la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma.

Una sesión al límite

El clima de la Cámara fue tan tenso que, en un momento, Francos se cruzó con el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien le hizo con la mano el gesto del “3 %”. “No me falte el respeto”, le respondió el jefe de Gabinete.

La sesión concluyó con el oficialismo cerrando filas: “Pongo las manos en el fuego por Milei, Karina y Martín Menem. ¿Ustedes lo hacen por Cristina Kirchner?”, exclamó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.