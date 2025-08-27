Piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora: evacuaron al Presidente y hay dos detenidos

Un acto de campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó este miércoles en medio de serios incidentes, cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras, huevos y otros objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba el mandatario junto a su hermana, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Grigera, cuando la caravana oficial recorría el distrito en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre. La situación obligó a la evacuación inmediata del Presidente y su comitiva: Milei y su hermana fueron trasladados en otra camioneta, mientras que Espert se retiró del lugar en una motocicleta de un militante.

Según fuentes policiales, hubo dos personas detenidas: un hombre que se abalanzó sobre el vehículo y fue liberado a las pocas horas, y otro que permanece acusado de atentado a la autoridad por arrojar piedras.

#ULTIMAHORA ????????Así fue la agresión a la caravana de Milei en Argentina



????https://t.co/w4mNBmnre5 pic.twitter.com/Fd3LV3c57p — RT Última Hora (@RTultimahora) August 27, 2025

Clima de tensión y denuncias cruzadas

El propio Milei se pronunció en redes sociales tras el episodio y responsabilizó al kirchnerismo. “Kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”, escribió en su cuenta de X, donde también convocó a votar en las próximas elecciones legislativas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó directamente al kirchnerismo de organizar el ataque: “Pusieron en riesgo a la gente y a las familias que acompañaban al Presidente. Para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”. En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “las piedras son la muestra más fiel del final del kirchnerismo”.

Por su parte, Espert describió cómo vivió el momento: “Cayeron piedras muy cerca del Presidente, de Karina y de mí. Se puso muy violento y decidimos terminar el evento por seguridad”. Luego, apuntó contra el intendente local, Federico Otermin, a quien responsabilizó por lo ocurrido.

Contexto político

La caravana de Milei en Lomas de Zamora se desarrolló en un clima político ya convulsionado por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, que comprometen al Gobierno en supuestos hechos de corrupción. Horas antes de los incidentes, Milei se había referido por primera vez a esa denuncia: “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Con la campaña rumbo al 7 de septiembre en su punto más caliente, el oficialismo busca capitalizar el episodio como parte de su discurso contra el kirchnerismo, mientras que la oposición todavía no se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido.