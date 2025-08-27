Caso ANDIS: detectaron mensajes borrados en el celular de Diego Spagnuolo

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informaron que el teléfono celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, registró un borrado manual de mensajes de WhatsApp en fechas cercanas a la difusión de audios que lo vinculan con presuntos pagos de coimas.

El informe preliminar fue entregado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes conducen la investigación. Según las pericias, si bien aún no se encontraron chats de interés, se presume que algunos de los mensajes eliminados podrían haber estado relacionados con el presidente Javier Milei o su hermana Karina, aunque por el momento no hay confirmaciones al respecto.

Los especialistas detallaron además que este celular comenzó a usarse en septiembre de 2024. En paralelo, se incautó otro aparato durante un procedimiento en la vivienda de Spagnuolo, en la localidad bonaerense de Pilar, pero no pudo ser peritado porque estaría dañado.

La investigación judicial apunta a determinar si existió un esquema de sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina. En ese marco, también se realizaron allanamientos en Nordelta, donde se secuestraron videos para reconstruir los movimientos del empresario Jonathan Kovalivker, accionista de la firma, quien al ser citado en tribunales entregó su teléfono apagado y sin proporcionar la clave de acceso.

En los próximos días, la DATIP realizará pericias similares sobre los celulares de otros imputados, en busca de nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.