Jubilados municipales de nuestra ciudad se suman a la movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de nuestra ciudad anunciaron su adhesión a la movilización provincial que se realizará este miércoles 27 de agosto a las 11 horas frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. La convocatoria, impulsada inicialmente por AMSAFE, busca unificar fuerzas gremiales y sociales para exigir la defensa del sistema previsional santafesino.

Desde el grupo local celebraron que ASTEOM y la Regional de FESTRAM hayan resuelto participar activamente de la marcha, tras el Plenario de Secretarios Generales realizado este martes. En ese marco, los jubilados municipales remarcaron: “Nuestra presencia en la movilización es FUNDAMENTAL, solicitamos realizar el máximo esfuerzo para asistir”. En las próximas horas, ASTEOM informará lugar y horario de concentración para viajar a la capital provincial.

La movilización se enmarca en tres ejes principales, según detalló AMSAFE en su convocatoria:

Derogación de la reforma previsional .

Garantizar la intransferibilidad de la Caja a la Nación o a manos privadas .

Pago simultáneo a activos y jubilados.

“Basta de ajuste a las jubiladas y jubilados”, expresaron los organizadores, en una jornada que promete fuerte presencia sindical.

El contexto: el reclamo de FESTRAM

La movilización se da en un momento de máxima tensión política por el futuro de la Caja. Este martes, FESTRAM volvió a pronunciarse con dureza contra el dictamen aprobado en la Comisión de Funcionamiento del Estado de la Convención Reformadora. Según el gremio, el texto evita mencionar la “intransferibilidad” de la Caja y utiliza el término “indelegable”, lo cual abre la puerta a su posible traspaso al sistema nacional en el futuro.

“La Caja es de los jubilados y jubiladas santafesinxs”, señaló la Federación, y advirtió que el oficialismo “utilizó una parodia de participación y actitudes autoritarias” en el tratamiento del tema. Además, responsabilizó al gobernador Maximiliano Pullaro y al Frente Unidos por avanzar con un texto que “no garantiza los derechos previsionales”.

La sesión clave de este viernes

La preocupación de los gremios crece ante el avance del proceso constituyente, que ya tiene definido su cronograma de sesiones plenarias. En particular, la sesión en la que se debatirá el dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana –que contiene el polémico artículo 21 sobre el sistema previsional– está prevista para este viernes 29 de agosto a las 14 horas.

Durante esa jornada, los dictámenes serán sometidos a votación en el pleno de la Convención. Si son aprobados, serán remitidos a la Comisión Redactora, que tendrá la responsabilidad de ordenarlos y darles coherencia dentro del texto definitivo de la nueva Constitución provincial.

Por eso, la movilización de este miércoles se inscribe en una etapa decisiva, con la intención de presionar para que se garantice explícitamente la intransferibilidad de la Caja, un reclamo compartido por docentes, municipales, profesionales y organizaciones sociales de toda la provincia.