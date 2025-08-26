Dos santotomesinos fueron detenidos con una escopeta y animales cazados ilegalmente

Por Santotomealdía



Un operativo policial en jurisdicción de Esperanza derivó en el secuestro de un arma de fuego, restos de animales silvestres y el traslado preventivo de dos hombres oriundos de nuestra ciudad.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico de Esperanza, dependiente de la Unidad Regional XI, y se concretó sobre la Ruta Provincial N° 6 y calle Providencia, en el Departamento Las Colonias.

Los uniformados interceptaron una camioneta tipo pick-up que trasladaba una lancha en un tráiler, en el marco de una búsqueda originada por la presunta sustracción de una embarcación en Emilia. Si bien luego se comprobó que la lancha ya había sido recuperada previamente, durante la requisa los agentes encontraron una escopeta calibre 12, restos cárnicos de un carpincho y un yacaré, y documentación no acreditada para la tenencia del arma.

La escopeta y los animales incautados. (Foto: Relaciones Policiales Pcia.)

Los ocupantes del vehículo —un hombre de 51 años y otro de 28, ambos con domicilio en Santo Tomé— no pudieron justificar la portación del armamento, ni la procedencia de los restos animales, lo que motivó el inicio de actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421/81, que protege la fauna silvestre.

El procedimiento fue trasladado a la Sección N° 11 de la Dirección General de Seguridad Rural, donde se continuaron las actuaciones procesales correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. Además de los restos de fauna y el arma, también fue secuestrado el vehículo utilizado por los implicados.