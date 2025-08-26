"Están molestos porque les estamos afanando los choreos", la polémica frase de Milei en Junín

Po Santotomealdía



En un acto celebrado en la ciudad de Junín, el presidente Javier Milei encabezó la presentación de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. El evento estuvo marcado por un clima de fuerte polarización y por un llamativo fallido discursivo del mandatario, quien al criticar a la oposición afirmó: "Están molestos porque le estamos afanando los choreos".

La frase, pronunciada en medio de un encendido discurso contra el kirchnerismo, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de reacciones, tanto críticas como irónicas. "Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces", completó Milei.

Pese al protagonismo de ese momento, el mandatario también reforzó su estrategia de confrontación directa con el kirchnerismo, al que acusó de intentar generar inestabilidad política. "El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar", declaró. Y agregó: "Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente".

Milei también aprovechó el acto para cuestionar al gobernador Axel Kicillof y la presión fiscal en la provincia. Ironizó sobre los Ingresos Brutos y se refirió al mandatario provincial como "el bruto" y "el enano soviético". En ese marco, denunció que se destinan millones en "políticas de género y pauta oficial" mientras "las escuelas y hospitales se caen a pedazos".

A lo largo de su discurso, el Presidente afirmó que su espacio está dando "la batalla final" contra el kirchnerismo y que "no hay diálogo posible" con ese sector. "Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si ganamos la provincia de Buenos Aires, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo", sentenció.

El evento tuvo momentos de tensión previos por incidentes entre militantes libertarios y sectores peronistas. Durante el acto, Milei se solidarizó con los simpatizantes de su espacio: "Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más".

También hubo espacio para una defensa de su gestión económica y de sus proyecciones a futuro. Aseguró que "tocamos fondo en el primer trimestre de 2024 y la economía ya se está recuperando". Y afirmó que "en diez años Argentina podría ingresar al pelotón de países desarrollados".

Finalmente, Milei cerró su discurso con un llamado a redoblar esfuerzos en la campaña y con su ya clásico lema: "Make Argentina Great Again".

*Con información de Infobae y Noticias Argentinas.