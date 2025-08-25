La Justicia confirmó que Nicolás Mattioli será juzgado en un debate oral y público

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe resolvió este lunes rechazar la apelación presentada por la defensa de Nicolás Mattioli y confirmó la decisión de no otorgarle la suspensión de juicio a prueba (probation). La consecuencia directa de esta resolución es que el cantante deberá ser juzgado en un debate oral y público por la muerte de Claudia Decurgez, ocurrida en septiembre de 2024 en nuestra ciudad.

Mattioli, de 32 años, está imputado como autor de homicidio culposo, luego de haber embestido con su camioneta a Decurgez, quien circulaba en bicicleta por avenida Richieri. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo fatal tras el impacto.

La defensa había solicitado la probation como salida alternativa al juicio, ofreciendo una indemnización económica y la realización de trabajos comunitarios. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Querella se opusieron, y la jueza de primera instancia rechazó el planteo. Frente a esa resolución, la defensa apeló, pero ahora la Cámara volvió a fallar en contra.

En su decisión, la jueza de Cámara Martha María Feijoó sostuvo que la oposición del bloque acusador estuvo debidamente fundamentada. Destacó, entre otros puntos, que no se trató de un hecho leve, que la víctima no incurrió en autopuesta en peligro, que el imputado no prestó auxilio real tras el siniestro, y que la reparación económica ofrecida —unos diez millones de pesos— resultaba insuficiente en relación al daño causado.

Además, tanto la Fiscalía como la Querella insisten en que corresponde una pena de cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir.

De esta manera, tras la resolución de este lunes, la causa queda en condiciones de avanzar hacia un juicio oral y público, donde se definirá la responsabilidad penal de Nicolás Mattioli.