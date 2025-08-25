En un operativo en nuestra ciudad detuvieron a dos jóvenes y secuestraron dos escopetas

Por Santotomealdía



En el marco de patrullajes preventivos, personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad logró el secuestro de dos escopetas y cartuchos, además de una motocicleta de 110 cc.. Como parte del procedimiento, fueron aprehendidos dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

El operativo tuvo lugar en el mediodía del domingo, en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 11 y curva Richieri, tras un alerta recibido en la Central de Emergencias 911 por una presunta reyerta ocurrida en un alojamiento cercano. Con la información aportada, los agentes lograron interceptar a los sospechosos, vinculados a un hecho de amenazas y disturbios.

Según fuentes policiales, se incautaron una escopeta calibre 12/76, otra calibre 14 y varios cartuchos intactos compatibles con esas armas. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que circulaban los implicados.

Armas y municiones secuestradas en el procedimiento.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, y tanto los aprehendidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 23ra., donde se labraron las actuaciones correspondientes.