Quién es “Lule” Menem, el asesor presidencial mencionado en el escándalo por presuntas coimas en la ANDIS

El nombre de Eduardo “Lule” Menem quedó en el centro de la escena luego de ser mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se hace referencia a un presunto circuito de coimas vinculado a la compra de medicamentos. En esas grabaciones también se alude a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y hermana del presidente Javier Milei.

“Lule” Menem es subsecretario de Gestión Institucional dentro de la Secretaría General de la Presidencia y trabaja muy cerca de Karina Milei, tanto en el armado político de La Libertad Avanza como en la gestión diaria del gobierno. Su nombre ya había sido incluido en otra denuncia judicial, relacionada también con contrataciones en la ANDIS, que finalmente fue archivada.

En las últimas horas, Lule Menem negó todas las acusaciones, calificando lo ocurrido como una “burda operación política del kirchnerismo”. Aseguró no haber tenido ningún tipo de intervención formal ni informal en las contrataciones del organismo.

Su origen y vínculos políticos

Eduardo Menem es hijo de Fátima Menem, prima del expresidente Carlos Saúl Menem, lo que lo convierte en primo segundo de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. En los años 90, Lule fue secretario privado de Eduardo Menem y más tarde colaborador del expresidente Carlos Menem en el Senado.

Actualmente, se desempeña como uno de los funcionarios de mayor confianza de Karina Milei, a quien acompaña en múltiples actividades oficiales. Su primo Martín es también un dirigente clave del oficialismo y uno de los principales armadores del partido.

Declaraciones patrimoniales y denuncias previas

En su declaración jurada de 2024, Lule Menem reportó un patrimonio de 4,8 millones de pesos, una cifra muy inferior a la de otros funcionarios, como su primo Martín, que declaró $1.524 millones. En su presentación, solo figuran ahorros en pesos, créditos a favor con la AFIP y una camioneta Hyundai Tucson, sin valorar.

En 2024, fue mencionado en una denuncia penal por una presunta contratación directa entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA, en la que también estaban implicados Spagnuolo y Martín Menem. La denuncia fue archivada por el fiscal Carlos Rívolo, quien determinó que no hubo ilicitud en el proceso.

Sin embargo, el escándalo resurgió con fuerza esta semana, a partir de los audios difundidos por el canal Carnaval, y una nueva denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, involucrando a Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem, Spagnuolo y directivos de la droguería investigada. La causa está en manos del juez Sebastián Casanello, bajo secreto de sumario.

*Con información de Chequeado.com