Escándalo por presuntas coimas: los Menem rechazan las acusaciones y respaldan a Karina Milei

Luego de varios días de silencio tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucran a altos funcionarios del Gobierno nacional en una supuesta trama de cobro de coimas, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem salieron públicamente a rechazar las acusaciones. Desde el oficialismo hablan de una “operación política” vinculada al kirchnerismo, en la previa de las elecciones bonaerenses.

El primero en expresarse fue Lule Menem, asesor bajo la órbita de Karina Milei, quien publicó un comunicado durante la madrugada del lunes. Allí calificó como una “burda operación política del kirchnerismo” la difusión de grabaciones en las que se lo menciona junto a la secretaria general de la Presidencia y al propio Presidente Javier Milei.

“No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó Menem. Y agregó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni formal ni informalmente”.

También aseguró que nunca habló con Karina Milei ni con el Presidente sobre contratos o actividades de la agencia, y defendió la integridad de todos los funcionarios mencionados. Su publicación fue compartida por voceros del Gobierno, legisladores y funcionarios del Gabinete, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Lule.

En declaraciones al canal A24, Martín Menem reforzó esa posición: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”, afirmó. En línea con el discurso oficial, calificó el episodio como una “operación monumental a dos semanas de las elecciones” en la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre la situación del exfuncionario Spagnuolo, Menem sostuvo que fue “separado preventivamente” y que deberá “dar explicaciones en la Justicia”. También minimizó las numerosas visitas del exdirector de la ANDIS al Presidente, señalando que “ha ido los domingos, escucha música clásica”.

El escándalo se desató tras la difusión de una serie de audios donde, presuntamente, Spagnuolo menciona un esquema de sobornos ligados a contratos con laboratorios que proveen medicamentos a la agencia estatal. En una de las grabaciones, se alude a la participación de Lule Menem y Karina Milei, a quienes se los señala por pedir “retornos” del 8%.

El caso ya se encuentra bajo investigación judicial, y días atrás fue incautado dinero en efectivo en el domicilio de uno de los empresarios mencionados.

*Con información de Página 12, Infobae y La Nación.