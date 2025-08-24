Impuesto a los combustibles: provincias reclaman por fondos y el debate se postergó en Diputados

Los gobernadores de todo el país reclaman una modificación en el impuesto a los combustibles, al denunciar que lo recaudado no se aplica como corresponde al mantenimiento de rutas y genera pérdidas millonarias para las provincias. El tema debía tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados, pero finalmente el debate fue pospuesto y su futuro inmediato quedó en suspenso.

De acuerdo a un relevamiento de legisladores opositores, en 2024 solo el 16% de los ingresos al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) se destinó efectivamente a obras viales, mientras que el resto fue desviado a otros usos financieros. En ese período, el programa nacional de pavimentación cumplió apenas el 24% de las metas previstas, con solo dos obras finalizadas de las planificadas.

El proyecto que impulsan los gobernadores propone eliminar seis fideicomisos, entre ellos el de Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado y el Compensador del Transporte, con el objetivo de transparentar la asignación de recursos. “Lo recaudan pero no lo reparten”, fue la queja que motorizó a los mandatarios provinciales.

En el plano político, la sesión en Diputados se interrumpió antes de que pudiera debatirse la iniciativa. La decisión generó malestar en varios jefes provinciales, que buscaban avanzar en el tema tras el éxito obtenido con el proyecto de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), convertido en ley esa misma jornada.

La expectativa ahora está puesta en la próxima semana, cuando el tema podría regresar al recinto. En tanto, los gobernadores aseguran que continuarán presionando para que el Congreso modifique el tributo, al que consideran clave para garantizar el financiamiento de las obras viales y dar previsibilidad a los presupuestos provinciales.

*Con información de Ámbito.