Avenida Luján: un auto destruyó el frente de un local

Un impactante siniestro vial se produjo este sábado por la noche en pleno centro de nuestra ciudad, cuando un automóvil se incrustó en el interior de un local comercial, ocasionando importantes destrozos. El hecho tuvo lugar en Avenida Luján al 2200, donde funciona el negocio Intrépidas.

Según relató la propietaria del comercio en redes sociales, el auto se metió varios metros dentro del local, atravesando la vidriera y provocando la destrucción del frente. “Gracias a Dios el local estaba cerrado, no había gente, porque si no hubiese sido una tragedia realmente”, expresó.

El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto, aunque horas más tarde se presentó en la comisaría, según relató la comerciante, que evitó dar más detalles sobre esa parte del episodio.

Debido a los daños ocasionados, el local permanecerá cerrado durante varios días hasta que pueda reconstruirse la entrada y reponerse la estructura afectada. “Estamos con todo el tema de volver a reconstruir lo que es el frente del local, quizás eso nos lleve unos días”, explicó la propietaria.

La comerciante también aprovechó su mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas: “Gracias a todas las que me llamaron, al Centro Comercial de Santo Tomé que se hizo presente, a la Municipalidad, a todos. Apenas podamos abrir nuevamente nuestras puertas, les vamos a estar avisando”.