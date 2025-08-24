Nuevo incremento en el boleto de colectivos interurbanos

Por Santotomealdía

El Gobierno de la provincia autorizó un aumento del 28% en la tarifa de los colectivos interurbanos. La medida impactará en el servicio que conecta a nuestra ciudad con Santa Fe, donde el boleto pasará a costar casi $1.900 una vez que se habilite la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios.

Se trata del segundo incremento en lo que va del año, luego del ajuste implementado en enero. El nuevo cuadro comenzará a regir cuando cada empresa lo presente y obtenga la aprobación de la Secretaría de Transporte y Logística. En los servicios que utilizan SUBE, como los que opera Continental, la actualización demanda un proceso técnico que puede demorar hasta 15 días.

Desde el Gobierno provincial justificaron el incremento a partir de la quita de subsidios nacionales —como el Fondo Compensador Interior— y de la variación constante en los costos operativos, entre ellos salarios, combustibles, repuestos y mantenimiento.

Consultada por Santotomealdía, la empresa Continental aún no confirmó cuándo comenzará a aplicar el aumento en sus recorridos habituales.