23.08.2025
Desde el aire: 15 fotos que muestran el progreso de la obra del nuevo Puente
Con un video y 15 imágenes captadas desde un drone, Santotomealdía ofrece un recorrido visual por el avance de la obra del nuevo Puente Carretero. Ya se ejecutaron pilotes y columnas, y se fabrican vigas en dos provincias.
La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y un recorrido desde el aire. Las imágenes tomadas este viernes desde un drone muestran con claridad el avance de las obras en la zona del río Salado, donde se ejecutaron 32 pilotes y ya se hormigonaron tres columnas, según informó el Ministerio de Obras Públicas provincial.
El video publicado por Santotomealdía en redes sociales resume en segundos el nivel de actividad en el obrador: movimiento constante de maquinaria pesada, estructuras de hierro en armado y el trazado general del futuro viaducto.
De acuerdo a los datos oficiales, la obra alcanza actualmente un 5% de ejecución, y paralelamente avanza la fabricación de 215 vigas pretensadas, que se desarrollan en San Luis y en San Agustín, Santa Fe. Cada viga mide 30,8 metros de largo y pesa cerca de 80 toneladas.
Además de las columnas visibles, el proceso constructivo incluye el uso de encofrados metálicos, armaduras de hierro y el vertido de hormigón mediante equipos especiales. Todo este despliegue puede observarse con claridad en las imágenes captadas.
El nuevo puente será el más largo construido íntegramente con fondos provinciales, y busca mejorar la circulación, la seguridad vial y la conexión metropolitana.