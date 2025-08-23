Desde el aire: 15 fotos que muestran el progreso de la obra del nuevo Puente

La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y un recorrido desde el aire. Las imágenes tomadas este viernes desde un drone muestran con claridad el avance de las obras en la zona del río Salado, donde se ejecutaron 32 pilotes y ya se hormigonaron tres columnas, según informó el Ministerio de Obras Públicas provincial.

Los trabajos del nuevo puente, paralelo al Carretero, desde el aire. (Foto: Santotomealdía)

Las primeras columnas-pilote e hormigón fueron construidas en la última semana. (Foto: Santotomealdía)

Mientras tanto, llegan más "armaduras", las estructuras de hierro que sirven como molde para las columnas. (Foto: Santotomealdía)

El video publicado por Santotomealdía en redes sociales resume en segundos el nivel de actividad en el obrador: movimiento constante de maquinaria pesada, estructuras de hierro en armado y el trazado general del futuro viaducto.

El movimiento de maquinarias y camiones en la zona de obra. (Foto: Santotomealdía)

Un trabajador, ajustando una de las estructuras para avanzar con las columnas. (Foto: Santotomealdía)

Los trabajos son ejecutados por las empresas contratistas, con la coordinación de Vialidad Provincial. (Foto: Santotomealdía)

De acuerdo a los datos oficiales, la obra alcanza actualmente un 5% de ejecución, y paralelamente avanza la fabricación de 215 vigas pretensadas, que se desarrollan en San Luis y en San Agustín, Santa Fe. Cada viga mide 30,8 metros de largo y pesa cerca de 80 toneladas.

Los estudios de suelo ya finalizaron, por lo que se acelerará el ritmo de construcción de pilotes. (Foto: Santotomealdía)

Otra vista de las flamantes columnas, con el puente Carretero como testigo. (Foto: Santotomealdía)

Los pilotes-columna se distribuirán: cinco en cada cabecera del puente y 42 filas con tres pilotes cada una. (Foto: Santotomealdía)

Además de las columnas visibles, el proceso constructivo incluye el uso de encofrados metálicos, armaduras de hierro y el vertido de hormigón mediante equipos especiales. Todo este despliegue puede observarse con claridad en las imágenes captadas.

Pilotes-columna que sostendrán estructura del nuevo puente. (Foto: Santotomealdía)

Otra imagen del avance de los trabajos, a la altura del segundo arco del Carretero. (Foto: Santotomealdía)

Por debajo de las columnas, cada pilote puede alcanzar hasta 32 metros de profundidad. (Foto: Santotomealdía)

El nuevo puente será el más largo construido íntegramente con fondos provinciales, y busca mejorar la circulación, la seguridad vial y la conexión metropolitana.

Vista sobre el cauce principal del Salado, en la costa de nuestra ciudad. (Foto: Santotomealdía)

El puente, la obra, el río y el acceso a Santo Tomé. (Foto: Santotomealdía)