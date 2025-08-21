Nuevo puente: ya se hormigonaron las primeras tres columnas y se ejecutaron 32 pilotes

La construcción del nuevo puente entre Santa Fe y nuestra ciudad muestra avances concretos. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que ya se ejecutaron 32 pilotes y se hormigonaron las primeras tres columnas de la estructura, lo que representa un 5% de avance de obra.

“Este puente, el más largo proyectado y ejecutado enteramente con fondos provinciales, mejorará la circulación, la transitabilidad y la seguridad vial de miles de santafesinos y vecinos de nuestra ciudad. Lo prometieron muchos gobiernos, pero nunca ocurrió. Hoy, bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el sueño empieza a convertirse en realidad”, expresó Enrico.

El funcionario destacó además el trabajo de Vialidad Provincial y de la empresa contratista, que incluso desarrolló tareas en horarios nocturnos para cumplir con los plazos previstos.

215 215 vigas pretensadas se contruyen en San Luis y San Agustín. (Foto: GSF)

En cuanto al proceso técnico, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que las columnas tienen entre 3,5 y 4 metros de alto, con un diámetro de entre 1 y 1,2 metros. Su construcción incluye la colocación de armaduras, encofrados metálicos y el posterior hormigonado mediante sistemas especializados.

Paralelamente, avanza la producción de 215 vigas pretensadas necesarias para la obra. De ese total, 30 se fabrican en la provincia de San Luis y 185 en San Agustín, Santa Fe. Cada pieza tiene 30,8 metros de largo, 1,5 metros de alto, 0,70 metros de ancho y un peso aproximado de 80 toneladas.

El ingeniero jefe Federico Ávalo detalló que la elaboración de cada viga implica un proceso de 24 horas, que abarca el armado de la estructura metálica, la colocación de 42 cables de pretensado, el hormigonado y los controles de calidad que verifican su resistencia antes de ser destinadas a la obra.