44 vehículos retenidos en nuevos operativos de seguridad vial

La Municipalidad informó los resultados de los últimos operativos de seguridad vial, que dejaron como saldo la retención de 2 automóviles y 42 motovehículos, además de la confección de 33 actas por infracciones de tránsito.

Los controles se realizaron con el apoyo de Gendarmería Nacional, el Comando Radioeléctrico y las Comisarías de la Región IV de la Policía de Santa Fe, en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia de prevención y control en la vía pública.

El director de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Borri, señaló que “estas acciones se enmarcan en el trabajo sostenido que impulsa el Municipio para promover el respeto a las normas de tránsito, reforzar la seguridad vial y contribuir al cuidado de toda la comunidad”.