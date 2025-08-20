Fuerte temporal: árboles caídos, ramas de gran porte y 97 mm de lluvia acumulada

Durante toda la jornada del martes y la madrugada de este miércoles, la ciudad fue afectada por condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos y un acumulado de 97 milímetros de lluvia, según informó la Dirección de Protección Civil.

El fenómeno generó caída de árboles y ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad, lo que obligó a las cuadrillas municipales a trabajar intensamente incluso durante la madrugada para garantizar la seguridad de los vecinos y liberar calles y veredas afectadas.

Desde el Municipio se informó que se continúa trabajando con turnos reforzados, con especial atención en los sectores más comprometidos por el agua y los efectos del viento. Las tareas en ejecución incluyen la limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta para evitar obstrucciones, y la remoción de árboles y ramas caídas en calles, veredas y espacios comunitarios.

El viento agravó la situación: intensas tareas municipales tras el temporal. (Foto: MST)

La Municipalidad remarcó que "el monitoreo de la situación climática es permanente", y reiteró a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, y de evitar transitar por zonas intervenidas para facilitar el avance de los trabajos.

Además, se recordó que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-555-6464, y para consultas relacionadas con arbolado, está disponible el WhatsApp 3424217418.