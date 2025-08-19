Lluvias en la ciudad: 95 milímetros acumulados y pronóstico de mejora para este miércoles

Por Santotomealdía



La ciudad registró un total de 95 milímetros de lluvia acumulada hasta la tarde del martes, según confirmaron desde la Dirección de Protección Civil Municipal. Las precipitaciones generaron complicaciones en la transitabilidad, principalmente en calles de tierra, y motivaron cortes de tránsito y trabajos de mantenimiento en distintos sectores.

De acuerdo con lo informado, se dispusieron cortes en calles Pueyrredón, Malvinas Argentinas y Estados Unidos de México, arterias que suelen presentar anegamientos en jornadas de lluvias intensas. Además, se realizaron tareas de limpieza de bocas de tormenta y la remoción de ramas y árboles caídos en veredas y espacios públicos.

El gobierno local pidió a los vecinos evitar transitar por zonas intervenidas y recordó que para consultas o emergencias está disponible la línea gratuita 0800-555-6464.

Cómo sigue el tiempo

En cuanto a la previsión meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las lluvias continuarían durante el martes, aunque con menor intensidad hacia la madrugada del miércoles. Para este miércoles, en tanto, se anticipa que no se registrarían precipitaciones, aunque el tiempo se presentará ventoso en horas de la mañana y con cielo parcialmente nublado por la tarde.