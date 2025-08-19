Paritaria Municipal: a la espera de una propuesta definitiva, se reanuda la negociación salarial

La Paritaria Municipal retomará este miércoles la negociación salarial por el segundo semestre del año, en un escenario marcado por las diferencias entre las partes y la expectativa de que se ponga sobre la mesa una propuesta concreta.

En la reunión realizada la semana pasada, los representantes de intendentes y presidentes comunales avanzaron en un ofrecimiento del 7%, en línea con la propuesta del Gobierno provincial, pero sin incluir el piso salarial garantizado, que sí se prevé para otros sectores estatales. Ese punto, junto con algunos desacuerdos técnicos, derivó en la decisión de pasar a un cuarto intermedio.

En ese marco, se espera que este miércoles los intendentes igualen la oferta realizada por Provincia, incluyendo los pisos salariales garantizados al aumento del 7% semestral. De esa manera, los dirigentes sindicales podrían llevar la oferta a consideración del Plenario de Secretarios Generales de la Federación.

Cabe recordar que FESTRAM ya había reiterado su reclamo para que la discusión contemple mejoras en el sistema de Asignaciones Familiares y la revisión de escalas salariales, propuestas que el gremio considera fundamentales para poder llegar a un acuerdo.

¿Qué puede pasar este miércoles?

Si bien los representantes sindicales preferirían un aumento superior al 7%, la decisión del Gobierno provincial de cerrar las negociaciones con otros sectores, incluso con rechazos gremiales, condiciona las posibilidades del ámbito municipal.

El resultado de la reunión de este miércoles será clave para decidir si se alcanza un acuerdo o si se inicia un nuevo conflicto. La última palabra la tendrán los secretarios generales de los sindicatos municipales, quienes deberán evaluar si las condiciones están dadas para aceptar el ofrecimiento, una vez que este se realice.