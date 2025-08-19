El Municipio informó las tareas que realiza por las lluvias en la ciudad

Ante las condiciones climáticas que afectan a la ciudad, la Municipalidad informó este martes al mediodía que se están llevando adelante tareas específicas en los sectores más comprometidos por el agua, con turnos reforzados y prioridad en la seguridad de los vecinos.

Según se detalló oficialmente, las acciones incluyen "la limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta, con el objetivo de evitar obstrucciones que impidan el escurrimiento del agua, así como también la remoción de árboles y ramas caídas en calles, veredas y espacios comunitarios".

Desde el Municipio se solicitó a los vecinos "evitar transitar por zonas intervenidas, a fin de agilizar las tareas y minimizar riesgos". Además, se recordó que ante consultas o emergencias, está disponible la línea gratuita 0800-555-6464.