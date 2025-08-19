Martes 19 de agosto de 2025

Interés General — 19.08.2025 —

El Municipio informó las tareas que realiza por las lluvias en la ciudad

Las tareas incluyen limpieza de bocas de tormenta y retiro de árboles caídos.

Trabajos preventivos del Municipio ante las lluvias en la ciudad. (Foto: MST)
Trabajos preventivos del Municipio ante las lluvias en la ciudad. (Foto: MST)

Ante las condiciones climáticas que afectan a la ciudad, la Municipalidad informó este martes al mediodía que se están llevando adelante tareas específicas en los sectores más comprometidos por el agua, con turnos reforzados y prioridad en la seguridad de los vecinos.

Según se detalló oficialmente, las acciones incluyen "la limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta, con el objetivo de evitar obstrucciones que impidan el escurrimiento del agua, así como también la remoción de árboles y ramas caídas en calles, veredas y espacios comunitarios".

Desde el Municipio se solicitó a los vecinos "evitar transitar por zonas intervenidas, a fin de agilizar las tareas y minimizar riesgos". Además, se recordó que ante consultas o emergencias, está disponible la línea gratuita 0800-555-6464.

 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward