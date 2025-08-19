La ANMAT recomendó no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó este lunes no consumir un lote de tomate triturado marca Marolio de 500 gramos por la posible presencia de gusanos.

La advertencia se originó en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, donde familias reportaron que habían recibido envases con presencia de organismos extraños a través de la distribución en escuelas.

El lote afectado corresponde a la partida L25114, con vencimiento en abril de 2027, elaborado por Marolio S.A. en Mendoza, con registro RNE N° 13010369 y RNPA N° 13-061695.

Según el informe, los hallazgos corresponderían a Microstomum sp., un tipo de gusano plano que puede encontrarse en el producto.

La ANMAT solicitó a la población que tenga unidades de este lote que se abstenga de consumirlas y que se comunique con la autoridad sanitaria local. También pidió a los comerciantes suspender la venta del producto y contactar a sus proveedores para garantizar la trazabilidad.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) notificó a las autoridades de Mendoza y de Buenos Aires para profundizar la investigación y coordinar las acciones correspondientes.