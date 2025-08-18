Quién era el hombre que murió tras caer del techo de una vivienda

Por Santotomealdía



El hombre que murió este lunes en nuestra ciudad, tras caer del techo de una vivienda mientras realizaba tareas laborales, fue identificado como José Federico Videla, de 59 años, domiciliado en el barrio 12 de Septiembre.

Según consta en las actuaciones policiales, el trágico incidente ocurrió a las 13.27 horas, en una vivienda ubicada en la esquina de Gaboto y Saavedra, donde Videla se encontraba pintando y realizando refacciones en la parte superior de la construcción. Todo indica que el hombre perdió el equilibrio y cayó de espaldas desde una altura de aproximadamente diez metros, impactando contra la vereda. La caída le provocó un traumatismo de cráneo grave y la muerte en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a personal de la Comisaría 12ª, que resguardó la zona hasta la llegada de los peritos. Si bien en un primero momento se mencionó que el trabajador había caído desde el techo de un tercer piso, en las fotografías puede observarse que el inmueble sería de solo dos plantas.

En el lugar de los hechos se realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos, además de un examen médico forense que confirmó la causa del deceso. La fiscal a cargo, Dra. Marcolin, dispuso que no se realice autopsia.

Como parte del procedimiento, se constató que el techo presentaba pendiente y pintura reciente, lo que habría dificultado las pericias y podría haber influido en la caída. El caso fue caratulado provisoriamente como “accidente laboral” y permanece bajo investigación judicial.