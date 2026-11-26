El diputado provincial Claudio Palo Oliver reclamó al Gobierno de Santa Fe que otorgue asistencia económica a los pescadores artesanales y comerciales afectados por la crecida del río Paraná y que disponga una veda extraordinaria en las zonas donde las condiciones actuales impiden desarrollar la actividad.

El legislador presentó una nota formal ante el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, en respuesta a las declaraciones del subsecretario de Fauna y Pesca, Enrique Paduán, quien había considerado que no correspondía aplicar esas medidas porque la situación actual responde a una crecida y no a una bajante del río.

Palo Oliver rechazó ese argumento y sostuvo que la legislación provincial no limita la posibilidad de establecer una veda extraordinaria a los períodos de bajante. En ese sentido, señaló que los artículos 7 y 16 de la Ley 12.212 facultan a la autoridad de aplicación a suspender total o parcialmente la pesca ante situaciones anormales que comprometan la actividad o la estabilidad del recurso.

En la presentación, el diputado describió el impacto de la crecida sobre las comunidades pesqueras y afirmó que las condiciones actuales hacen prácticamente imposible desarrollar la actividad. Según expuso, los cardúmenes se encuentran dispersos en el valle de inundación, las artes de pesca no pueden utilizarse con normalidad y la navegación implica riesgos. Además, recordó que el río Paraná superó la cota de evacuación de 5,70 metros en el puerto de Santa Fe el pasado 15 de noviembre y que muchas familias de la costa debieron ser evacuadas.

El reclamo también apunta a que se garantice una asistencia económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil para cada pescador registrado que no perciba otros ingresos, durante todo el tiempo que se mantenga la restricción de la actividad.

Al respecto, Palo Oliver invocó el artículo 3 de la Ley 12.703, según la modificación introducida por la Ley 14.063. Sostuvo que esa normativa contempla la asistencia no solamente durante las vedas, sino también cuando la pesca se encuentre suspendida, limitada o prohibida por medidas restrictivas. En la nota precisó que el monto establecido para noviembre de 2026 es de $398.800 y que desde diciembre ascenderá a $406.400.

El legislador también cuestionó que el reclamo pueda derivarse a otras áreas del Gobierno, como Desarrollo Social, Trabajo o Producción. Según planteó, existe un fondo específico para la reconversión pesquera y la asistencia al sector, cuya administración corresponde a la autoridad de aplicación.

Finalmente, recordó que durante las emergencias hídricas de 2021 y 2022 la Provincia brindó asistencia extraordinaria a más de 4.000 pescadores y pescadoras por la bajante del río. Para Palo Oliver, la actual crecida representa una situación de emergencia que también requiere una respuesta estatal.

En concreto, solicitó al ministro Estévez que se disponga la suspensión total o parcial de la pesca comercial en las zonas afectadas por la crecida y que se otorgue la asistencia económica prevista por ley a los trabajadores registrados que no tengan otros ingresos.