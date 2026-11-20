Una gresca registrada en inmediaciones de la Escuela Técnica Obispo Gelabert N.º 322, sobre avenida 7 de Marzo, terminó con tres personas trasladadas a la Comisaría 12ª. Entre los involucrados había dos jóvenes menores de 18 años y un hombre de 45, quienes quedaron aprehendidos por distintas causas vinculadas a lesiones dolosas.

El episodio ocurrió sobre la avenida 7 de Marzo a la altura del 1500. Según el parte policial, efectivos que realizaban tareas de prevención observaron un grupo de personas que protagonizaba una pelea y se acercaron para separar a los involucrados.

Tras el procedimiento, los tres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Una vez realizadas las consultas con las autoridades judiciales, se dispuso que los dos menores quedaran aprehendidos en una causa por lesiones dolosas mutuas.

En tanto, respecto del hombre de 45 años, la autoridad judicial ordenó su aprehensión en el marco de otra causa por lesiones dolosas. Las actuaciones fueron remitidas a la División Judiciales.