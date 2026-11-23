Área Metropolitana — 23.11.2026 —
Presupuesto 2027: un nuevo puente sobre la Setubal y la obra de A. Del Valle hasta Monte Vera, entre los destacados para Santa Fe
Paco Garibaldi destacó que el Presupuesto Provincial 2027 incluye numerosas inversiones, entre las que se destacan la construcción del puente peatonal sobre la laguna Setúbal, la continuidad de la obra sobre Aristóbulo del Valle hasta Monte Vera, la conclusión del Puente Santa Fe – Santo Tomé y el nuevo nudo de acceso a la ciudad desde la circunvalación a la altura de la calle Mendoza.
El legislador santafesino, Paco Garibaldi, subrayó que el Presupuesto para el año próximo proyecta un ahorro corriente de $2,28 billones, con el que se prevé financiar alrededor del 93% de la inversión en obra pública provincial.
“Eso muestra la decisión de sostener la inversión con recursos propios, haciendolo con mucha responsabilidad”, y explicó que "en Argentina hay que poder sostener sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo invertir y hacer las obras que se necesitan. Cada obra que se termina es un problema que se resuelve y una oportunidad que se abre para seguir creciendo. Además, genera empleo”.
Puentes, accesos y más conectividad para la región
Entre las obras que se destacan, se encuentra la realización de un nuevo puente ciclopeatonal sobre los pilares de la Laguna Setúbal. El futuro enlace conectará la Costanera Oeste con el Paseo de la Laguna. La iniciativa forma parte de la continuidad del Paseo de la Laguna y busca sumar un nuevo atractivo al corredor costero santafesino. Garibaldi remarcó: “La laguna es parte de nuestra identidad y de la relación que los santafesinos tenemos con el río. Esta obra va a poner en valor uno de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad”.
Otra de las obras relevantes con presupuesto para el 2027, es la de la puesta en valor de Aristóbulo del Valle, proyecto trabajado conjuntamente entre el gobierno de la Provincia y la Municipalidad. Donde se contempla las tres etapas pendientes, incluida la extensión del paseo, las intervenciones necesarias para avanzar con el tratamiento del desagüe a cielo abierto y su continuidad hasta Monte Vera, con el entubamiento de tramos del conocidos como “zanjón de la muerte”, un desagüe pluvial a cielo abierto que atraviesa el sector y que está asociado a numerosos accidentes viales.
Un dato no menor, que el legislador destacó es que el Presupuesto Provincial 2027 incluye $20.000 millones para la finalización del nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé. Se trata de una obra que ya está en ejecución, con un costo total de $52.000 millones, y que responde a una demanda histórica de toda el área metropolitana.
“El nuevo puente tiene garantizados los recursos para terminarse. Es una obra largamente esperada, que va a mejorar la conexión entre las dos ciudades y la circulación de miles de personas todos los días. Para nosotros era una prioridad que estuviera en el presupuesto y que no quedara ninguna duda sobre su continuidad y eso es lo que dejó claro desde que la anunció el Gobernador Pullaro”, señaló Garibaldi. “Cada santafesino y cada santotomesino que cruza todos los días sabe lo que significa esta obra. Terminarla es cumplir con una deuda que la región arrastra hace años”, agregó.
Otra iniciativa de relevancia que se pone en marcha comprende obras en la Circunvalación y nuevos accesos a Santa Fe, con conexiones que permitirán mejorar la circulación y la vinculación de distintos sectores de la ciudad, como el nudo de la Circunvalación Oeste hacia calle Mendoza, que además permitiría crear un corredor sanitario más directo hacia hospitales públicos de la zona, como el Hospital de Niños y el Hospital Cullen.
Inversiones para la ciudad de Santa Fe y el Departamento La Capital
Entre las principales inversiones previstas para la capital provincial, Garibaldi destacó:
- Agua y saneamiento: $30.112 millones para la Planta Potabilizadora de Santa Fe, $4.589 millones para su confiabilización, $9.011 millones para la renovación de redes cloacales y $2.117 millones para la renovación de redes de agua.
- Educación y salud: $5.391 millones para el Instituto Almirante Brown y $2.414 millones para la renovación integral y eficiencia energética del Hospital José María Cullen.
- Espacio urbano, ambiente y cultura: $4.693 millones para el edificio de investigación y el Centro de Interpretación Ambiental de La Esmeralda y $1.080 millones para la segunda etapa del Museo Rosa Galisteo, 800 millones para la plaza Italia (frente a la legislatura), e inclusion de la remodelacion de la Plaza España.
- Niñez y deporte: $750 millones para el Polo de la Niñez y $800 millones para el microestadio y la pista de atletismo del CARD.
- Arroyo Leyes y San José del Rincón: $10.000 millones para los puentes sobre la Ruta Provincial 1, $5.800 millones para la Ruta Segura entre Rincón y Arroyo Leyes, y obras de infraestructura eléctrica en Rincón.
- La Costa: $9.745 millones para la segunda etapa del Acueducto de la Costa.
- Recreo: $3.000 millones para la primera etapa de reparación de las rutas provinciales 2 y 5, y $4.252 millones para el Complejo Penitenciario U9. Asi como la inclusión de una nueva estacion transformadora entre esta localidad y Monte Vera
- Sauce Viejo: $1.744 millones para la renovación energética y mejoras del aeropuerto.
- Protección hídrica: $4.430 millones para la terminación del terraplén Garello.