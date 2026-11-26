Por Santotomealdía



Nuestra ciudad tendrá dos representantes en la delegación oficial de Santa Fe que participará de la 67.ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Se trata de Verónica Arias y Andrés Frutos, quienes fueron seleccionados para integrar el cuerpo de baile que llevará la propuesta artística santafesina al tradicional festival cordobés.

Los dos bailarines actuarán el viernes 29 de enero de 2027, durante la séptima luna coscoína, en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina. Ambos cuentan con una extensa trayectoria artística y ya tuvieron la oportunidad de integrar la delegación provincial en 2009, cuando Santa Fe retomó su participación en el festival.

El elenco estará conformado por 40 bailarines, seleccionados entre los 483 artistas que participaron de las audiciones realizadas en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Avellaneda. Los ensayos comenzarán este sábado 28 de noviembre, con intensas jornadas de preparación que tendrán lugar en Santa Fe y Rosario.

Verónica Arias: la emoción de volver a Cosquín

Nacida y criada en nuestra ciudad, Verónica dio sus primeros pasos en la danza de la mano de María Rosa Sánchez y Estela Maris Sánchez. Su trayectoria incluye el paso por distintos ballets de folklore y tango, actuaciones junto a Jorge Rojas e importantes experiencias internacionales, representando a nuestro país en Alemania, Italia, México y Austria.

En diálogo con Nova al Día, la bailarina contó que regresar a Cosquín representa también un desafío personal, luego de haber priorizado durante los últimos años la crianza de sus hijos. “Mi mayor desafío por el que me anoté era sentirme capaz nuevamente de estar allí, cuerpo presente, activo”, expresó. Y agregó: “Volver en este caso con dos críos que me vean a mamá bailarina, también es una sensación muy esperada por mí”.

Andrés Frutos y Verónica Arias representarán a nuestra ciudad en Cosquín 2027.

Andrés Frutos: una vida dedicada al folklore

Andrés también inició su formación artística en la academia Defensores de la Tradición, de María Rosa Sánchez. Durante más de dos décadas se desempeñó como profesor en la agrupación Surcando Tiempos, de San Jerónimo Norte, y actualmente es director y profesor de Mancebos, su propio ballet en nuestra ciudad, que reúne a 50 bailarines. En su recorrido como docente, además, tuvo alumnos finalistas del Pre Cosquín en pareja tradicional y malambo.

Habitualmente dedicado a la formación de sus alumnos, Andrés destacó el significado de volver a disfrutar del escenario como bailarín. “Esta oportunidad me toca a mí, me tocó y lo voy a disfrutar”, manifestó en Nova al Día. Al repasar su trayectoria y el esfuerzo que le demandó dedicarse profesionalmente a la danza, sintetizó: “Mi decisión de vida es el folklore, es mi forma de vida”.

Un homenaje a las mujeres santafesinas

La propuesta que presentará la delegación oficial de Santa Fe en Cosquín 2027 estará dedicada a homenajear a las mujeres santafesinas y contará con el acompañamiento de un ensamble musical integrado íntegramente por mujeres. Según explicó Verónica, la puesta artística buscará honrar el esfuerzo, la tenacidad y la resiliencia femenina.

Con la alegría de haber superado el proceso de selección y la expectativa por reencontrarse con artistas de distintos puntos de la provincia, Verónica y Andrés comenzarán este sábado una nueva etapa de preparación. El próximo 29 de enero, ambos llevarán al escenario mayor del folklore argentino una parte de la identidad cultural de nuestra ciudad.