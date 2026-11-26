Santa Fe fue una excepción en el contexto nacional porque la obra pública provincial sostuvo la actividad y el empleo en el sector. Así lo afirmó el presidente de la delegación local de Camarco (Cámara Argentina de la Construcción, delegación Santa Fe), Renato Franzoni, durante la Cena Anual de la entidad realizada anoche y que tuvo como invitados al gobernador Maximiliano Pullaro, y a los ministros de Obra Pública, Lisandro Enrico, y de Economía, Pablo Olivares, entre otras autoridades.



Franzoni señaló que, mientras la actividad de la construcción se mantiene en el país en uno de sus niveles más bajos de la historia y registra cerca de 85.000 puestos de trabajo menos que en 2023, Santa Fe cuenta con más de 40.000 trabajadores registrados en el sector y fue una de las pocas jurisdicciones que incrementó el empleo: “Santa Fe constituyó una excepción”, marcó, y puso a la provincia en igualdad de otras vinculadas a la actividad hidrocarburífera y minera. “Acá la obra pública provincial sostuvo el nivel de actividad y de empleo. Hoy la provincia cuenta con más de 40.000 trabajadores registrados en la construcción y fue una de las pocas jurisdicciones que incrementó su puesto de trabajo mientras el país los perdía”, valoró.

Y entendió que “ello respondió a una decisión política: debemos reconocer la Provincia hizo de la obra pública uno de los pilares de su gestión. Se ejecutaron obras de toda índole y envergadura a lo largo y a lo ancho del territorio provincial”.

Franzoni destacó especialmente “aquellas que por su carácter prioritario o por sus plazos impostergables, revistieron una particularidad que fue básicamente lo que eran las obras de seguridad y muy especialmente las vinculadas con los Juegos Suramericanos. Las empresas comprometimos la totalidad de nuestros recursos y capacidades para llevarlas adelante y hoy podemos afirmar con orgullo que cumplimos los plazos en todas y cada una de ellas, sin excepción. Ello fue posible, sin duda, gracias al acompañamiento también de la Provincia, que honró sus compromisos en materia de proyectos y de pagos en tiempo y forma”.



En ese sentido, el empresario puso en valor que “trabajamos como un verdadero equipo en el que comitente y contratista asumimos y seguimos asumiendo el compromiso de alcanzar una meta sumamente exigente”, y pidió al Gobierno “que dé continuidad la política de fortalecimiento de la obra pública que tan buenos resultados ha arrojado, sobre la base del diagnóstico permanente, el diálogo y el trabajo conjunto”.

Eficiencia

El gobernador participó este miércoles de la cena, realizada en la ciudad de Santa Fe en el marco del Día de la Construcción, que se celebró el 17 de noviembre pasado. El encuentro reunió a representantes del sector empresario y a autoridades provinciales y municipales.



Durante el evento, Pullaro recordó que, cuando asumió la gestión en diciembre de 2023, “Santa Fe arrastraba deudas con proveedores de entre 90 y 120 días de atraso, una deuda flotante considerable y un déficit fiscal”. Esa situación, dijo, hacía pensar que “era imposible poner en funcionamiento el Estado y que pueda cumplir con los servicios que tiene que prestar permanentemente”.

En ese sentido, el gobernador aseguró que tres años después “la administración saldó las deudas heredadas, puso en marcha el mayor programa de obra pública de los últimos años y pagamos los mejores salarios estatales del país”. Afirmó que ese logro se dio “en un contexto nacional de caída de la coparticipación y la recaudación”, mientras en Santa Fe “mostramos que el Estado se puede administrar de manera eficiente sin dejar de prestar ningún servicio”.

Un modelo santafesino de obra pública

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, dijo sentirse orgulloso de “la experiencia constructiva y de gestión publico - privada que hay en Santa Fe”. Recordó que “arrancamos la gestión con deudas con las empresas, obras paradas y un sistema lento” y señaló que actualmente “pagan los certificados de obra a 60 días”. También mencionó las obras en rutas, acueductos, viviendas, edificios públicos y limpieza de canales.



En ese sentido, Enrico convocó a “consolidar un modelo santafesino de obra pública caracterizado por la transparencia, calidad, cantidad e innovación”. Definió la obra pública como “generadora de empleo, riqueza, igualdad, conectividad y prestigio, y como herramienta para mejorar la vida de la población”.