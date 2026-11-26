Por Santotomealdía



El río Salado continúa descendiendo en nuestra ciudad y este jueves 26 de noviembre registró una altura de 5,74 metros, dos centímetros menos que en la jornada anterior, según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL).

Con esta nueva disminución, el descenso acumulado desde el sábado alcanza los 14 centímetros. Pese a la sostenida tendencia a la baja de los últimos días, el nivel del río todavía se encuentra 1,04 metros por encima del umbral de alerta técnica, establecido en 4,70 metros.

Desde el sábado, cuando alcanzó los 5,88 metros, el Salado registró descensos diarios consecutivos: el domingo se ubicó en 5,86 metros; el lunes, en 5,83; el martes, en 5,81; y el miércoles, en 5,76 metros.

Uno de los datos destacados del informe de este jueves es que las ocho estaciones de monitoreo de la cuenca registraron descensos durante las últimas 24 horas. La disminución más pronunciada se produjo en Paso de las Piedras, con siete centímetros, seguida por Emilia, con cuatro, y Recreo, con tres.

En Tostado, San Justo y el arroyo Cululú se registraron bajas de dos centímetros, mientras que el río Calchaquí descendió un centímetro. Nuestra ciudad continúa siendo la única de las ocho estaciones relevadas que supera su respectivo umbral de alerta técnica.

Los registros corresponden a las mediciones realizadas a las 00.00 horas de este jueves mediante el instrumental de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe.