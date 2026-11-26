La Liga Profesional confirmó los días, horarios y árbitros de los cuatro partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Los encuentros serán a partido único y definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales.

La programación tendrá dos cruces el sábado y otros dos el domingo. La actividad comenzará con Vélez e Independiente, mientras que Boca recibirá a Gimnasia el domingo a las 20.30, en La Bombonera, luego de que se modificara el horario inicialmente previsto.

Los otros enfrentamientos serán Instituto-River, en Córdoba, y Rosario Central-Barracas Central, en el Gigante de Arroyito. Los ganadores de las llaves se cruzarán en semifinales de acuerdo con el cuadro del certamen.

Los cuartos de final se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

La agenda de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

- 20.00: Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Sebastián Habib.

- 22.00: Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Miguel Savorani.

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Laura Fortunato.

Domingo 29 de noviembre

- 17.00: Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Diego Bonfá.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Mariano Ascensi.

- 20.30: Boca – Gimnasia