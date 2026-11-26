El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y las últimas proyecciones climáticas indican que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes desde que existen registros comparables. Los modelos internacionales anticipan un calentamiento excepcional del océano Pacífico ecuatorial durante el verano, que podría extenderse hasta el otoño de 2027.

En la Argentina, este escenario incrementa las probabilidades de precipitaciones superiores a los valores habituales en el noreste, el Litoral y sectores de la región pampeana. Santa Fe se encuentra entre las provincias con mayor exposición a ese patrón climático, una perspectiva que adquiere especial relevancia ante la situación hídrica que atraviesa nuestra ciudad y la crecida del río Salado.

Los datos, difundidos este miércoles por Infobae a partir de informes de organismos científicos internacionales, plantean un escenario que podría acercarse o incluso superar la intensidad de los grandes episodios de El Niño registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Un calentamiento excepcional del océano Pacífico

A fines de octubre, la temperatura superficial del mar en la región denominada Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central y utilizada como principal referencia para medir la intensidad del fenómeno, ya registraba una anomalía de 2,5 grados por encima de los valores normales.

En su informe del 12 de noviembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) dio cuenta de anomalías todavía mayores en otros sectores del Pacífico, con registros de hasta 4,4 grados por encima de los valores habituales frente a las costas occidentales de América del Sur. Bajo la superficie del océano, las diferencias térmicas llegaron a superar los 10 grados.

El calentamiento también estuvo acompañado por modificaciones en los vientos y en la circulación atmosférica. Esta interacción entre el océano y la atmósfera consolida el fenómeno y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

Las proyecciones para el verano y el otoño de 2027

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), vinculado a la Universidad de Columbia, proyecta que la anomalía térmica del Pacífico ecuatorial podría alcanzar los 3,5 grados durante el trimestre noviembre-diciembre-enero, un valor ampliamente superior al umbral de 1,5 grados que suele utilizarse para clasificar un episodio de El Niño como fuerte.

Las previsiones indican que el calentamiento disminuiría de manera gradual durante los meses siguientes, con anomalías de 3,3 grados para el trimestre diciembre-enero-febrero y de 2,9 grados para enero-febrero-marzo.

Por su parte, la NOAA estima una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027. Además, calcula una probabilidad cercana al 60% de que el fenómeno supere los antecedentes históricos, de acuerdo con el Índice Oceánico Niño Relativo.

Otro de los datos destacados es que el calentamiento podría mantenerse en niveles iguales o superiores a 1,5 grados durante el trimestre marzo-abril-mayo de 2027. De confirmarse esa proyección, El Niño conservaría su categoría de fuerte durante buena parte del otoño, con valores superiores a los máximos históricos registrados para ese período del año.

Santa Fe, entre las provincias con mayor exposición a las lluvias

Los antecedentes analizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran que los episodios fuertes de El Niño están asociados con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en el noreste y el centro-este de la Argentina.

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa figuran entre las provincias con mayor exposición a este comportamiento climático, que también puede extenderse a sectores de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, aumentando el riesgo de anegamientos urbanos y rurales, así como de crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

Durante episodios intensos de El Niño, los excedentes trimestrales de precipitaciones pueden alcanzar entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios históricos en las regiones donde el fenómeno tiene mayor influencia. Sin embargo, estos antecedentes no constituyen un pronóstico específico para cada provincia o localidad.

En nuestra ciudad, las perspectivas climáticas adquieren particular importancia debido a la situación del río Salado. No obstante, los informes internacionales no permiten anticipar cuál será la evolución del nivel del río ni determinar la magnitud de las precipitaciones que podrían registrarse en los próximos meses. La distribución de las tormentas, las condiciones previas de humedad del suelo y otros factores meteorológicos serán determinantes.

Cuándo se conocerán las nuevas proyecciones

El próximo 10 de diciembre, la NOAA difundirá una nueva actualización de sus proyecciones climáticas. El informe permitirá evaluar si el calentamiento del Pacífico ecuatorial continúa acercándose a los niveles previstos para el verano y si se consolida la posibilidad de que el actual episodio de El Niño se ubique entre los más intensos de la historia.