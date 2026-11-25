Área Metropolitana — 25.11.2026 —
Marcha del 25N en Santa Fe: exigieron respuestas del Estado y la Justicia frente a la violencia de género
La movilización partió desde la explanada del Palacio Municipal y culminó frente a Casa de Gobierno. Uno de los principales reclamos fue la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sociales y personas autoconvocadas marcharon este miércoles por las calles de la ciudad de Santa Fe para exigir respuestas del Estado y la Justicia frente a la violencia de género.
Bajo las consignas “Paren de matarnos” y “Ley de emergencia en violencia de género ya”, la movilización convocada por Ni Una Menos tuvo como principales ejes el reclamo por mayores recursos y políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas, ante la preocupación de las organizaciones por el recrudecimiento de las violencias.
La concentración comenzó a las 17.30 horas frente al Palacio Municipal. Desde allí, las columnas de manifestantes recorrieron las calles céntricas de la capital provincial, pasando por la Legislatura hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.
Minutos después de las 19 comenzó la lectura de documentos, en los que las organizaciones expresaron sus cuestionamientos a las políticas estatales. “Toda violencia de género es política, porque excede el ámbito privado e individual. Por eso es sistémica, porque se asienta en las relaciones de poder desiguales y en la falta de garantía de los derechos humanos”, señalaron.
Por su parte, Liliana Loyola, referente de Ni Una Menos y titular de la ONG Generar, advirtió sobre el retroceso y el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir las violencias y acompañar a las víctimas. También cuestionó la reducción de las estructuras estatales, el funcionamiento de las líneas telefónicas 144 y 145 y la eliminación del programa Acompañar.
La referente insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, la educación sexual integral y la aplicación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.
El Gobierno provincial cuestionó a la Justicia por el uso de las tobilleras electrónicas
En paralelo a la movilización, el Gobierno de Santa Fe cuestionó al Poder Judicial por la baja utilización de las tobilleras electrónicas duales, destinadas a reforzar la protección de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, informó que solo 54 de los 200 dispositivos adquiridos por la Provincia se encuentran en funcionamiento, lo que representa el 27% del equipamiento disponible. La funcionaria cuestionó que los magistrados continúen priorizando las restricciones perimetrales tradicionales por sobre los dispositivos electrónicos.
En el mismo sentido, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, sostuvo que las restricciones perimetrales no siempre resultan suficientes para garantizar la protección de las víctimas y planteó la necesidad de evaluar el riesgo de cada situación.
El Ejecutivo provincial impulsa un proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa contempla que la utilización de dispositivos duales pase a ser la regla y no la excepción, además de establecer un sistema provincial de evaluación del riesgo.